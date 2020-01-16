Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» совершил деловой заход в кипрский порт Лимасол

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов», выполняющий задачи в Средиземном море, совершил деловой заход в порт Лимасол Республики Кипр. Этот заход - второй за время дальнего похода корабля. Прошлый раз североморцы посещали порт в середине октября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба СФ, ракетный крейсер «Маршал Устинов» проведёт в Лимасоле три дня. 18 января корабль покинет остров Кипр и возьмёт курс на встречу с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» и судами обеспечения.

Основная цель нынешнего захода в Лимасол - демонстрация Андреевского флага и военно-морского присутствия в регионе, а также отдых экипажа корабля, который находится в дальнем походе уже более полугода.