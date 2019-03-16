Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Екатерина Немчекно, водитель-ветеран наземного ГЭТа; прима, ас, за штурвалом электролайнера.

Здравствуйте, мои дорогие и всегда желанные пассажиры цивилизованного ОТ города-героя Мурманска. Снова я и мои коллеги по работе и общей борьбе за пассажиров с Вами. Опять я и мои товарища возвращаем