Мурманская область. Арктика16.03.19 09:40
Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вчера выполнил в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море комплекс артиллерийских стрельб по береговым целям.
Боевые расчёты артиллерийских установок АК-130 совершенствовали своё мастерство в поражении невидимых береговых мишенных позиций.
По предварительным итогам учения, все мишени, по которым велась стрельба, были успешно поражены.
В ближайшее время экипаж ракетного крейсера продолжит отработку действий по внезапным вводным, а также проведёт учения по противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороне.
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