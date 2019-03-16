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Мурманская область. Арктика16.03.19 09:40

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Ракетный крейсер  Северного флота «Маршал Устинов» вчера выполнил в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море комплекс артиллерийских стрельб по береговым целям.

Боевые расчёты артиллерийских установок АК-130 совершенствовали своё мастерство  в поражении невидимых береговых мишенных позиций.

По предварительным итогам учения, все мишени, по которым велась стрельба, были успешно поражены.

В ближайшее время экипаж ракетного крейсера продолжит отработку действий по внезапным вводным,  а также проведёт учения по противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороне.

 

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