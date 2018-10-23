Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» зашёл на Кипр

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил деловой заход в порт Лимасол Республики Кипр.

Корабль пробудет на острове несколько дней, в течение которых экипаж пополнит запасы топлива, пресной воды и продовольствия. Личный состав, не занятый в корабельных нарядах и на работах, совершит сход на берег для отдыха и ознакомления с местными достопримечательностями.

По завершении делового захода в порт Лимасол крейсер продолжит выполнять задачи по плану дальнего похода в Средиземном море, совершенствуя свою боевую подготовку и военно-морскую выучку. Неделю назад экипаж корабля провёл учение по противоракетной обороне.

Дальний поход ракетного крейсера «Маршал Устинов» продолжается с его выхода из основного пункта базирования - Североморска - 5 июля 2018 года. За это время крейсер побывал флагманом Главного военно-морского парада в городе Кронштадте, принял участие в межфлотских учениях ВМФ России в Балтийском и Средиземном морях, а также совершил деловой заход в Алжир.

За время похода кораблём пройдено около 16 тысяч морских миль.