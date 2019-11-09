Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» зашёл в Экваториальную Гвинею

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Центральной Атлантике, совершил деловой заход в порт Малабо — столицу Экваториальной Гвинеи.

Стоянка российского крейсера в порту, расположенном на острове Биоко в Гвинейском заливе, продлится несколько дней. За это время североморцы пополнят запасы продовольствия и совершат экскурсии по достопримечательностям города. Также запланирован ряд протокольных встреч старшего на походе и командира крейсера с официальными представителями принимающей стороны.

Ранее ракетный крейсер «Маршал Устинов» прошёл через так называемую «золотую» географическую точку Земли, где экватор пересекается с нулевым меридианом.

Как сообщает пресс-служба СФ, после завершения делового захода крейсер встретится с отрядом судов обеспечения — танкером «Вязьма» и спасательным буксиром «СБ-406», которые в начале ноября выполнили деловой заход в порт Прая Республики Кабо-Верде.