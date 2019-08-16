Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» зашёл в пролив Ла-Манш

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» вчера зашёл в пролив Ла-Манш. В течение суток российский боевой корабль и суда обеспечения пройдут самой узкой частью Ла-Манша — проливом Па-де-Кале — и продолжат своё движение в южном направлении. В составе отряда действуют спасательный буксир «СБ-406» и средний морской танкер «Вязьма».

На переходе Северным морем экипаж крейсера «Маршал Устинов» отработал тренировки по противолодочной и противовоздушной обороне.

Планируется, что экипаж крейсера примет участие в ряде учений с кораблями других флотов ВМФ России, а также с кораблями иностранных ВМС. Во время плавания североморцы совершат ряд деловых заходов в порты стран Африки и средиземноморского региона.

Как сообщает пресс-служба СФ, ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота — Североморска — 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада корабль принял участие в учении ВМФ «Океанский щит-2019». С момента выхода из базы крейсер прошёл более 4,3 тысячи морских миль. Плавание отряда кораблей и судов обеспечения в дальней океанской зоне проходит под командованием начальника штаба дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Андрея Салошина.