Ракетный крейсер СФ «Маршал Устинов» отработал взаимодействие с авиацией в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море отработал ряд учебно-боевых задач во взаимодействии с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО.

На первом этапе была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей.

Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолёт Ил-38.

Затем моряки отработали взаимодействие с экипажами палубных противолодочных вертолётов Ка-27 по поиску подводных лодок условного противника, а также обеспечению приёма вертолётов на палубу корабля.