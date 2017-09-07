Ракетоносцы ВКС РФ выполнили плановые полёты над Северным Ледовитым океаном

Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Во время полёта экипажи самолётов дальней авиации выполнили две дозаправки в воздухе, сообщает российское военное ведомство.

Отмечается, что лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного моря, Тихого океана. Все полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.