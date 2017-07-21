Ракетоопасные направления и воздушно-космическое пространство над Арктикой прикроет новая РЛС под Мурманском

Аналог радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж» с применением современных технологий построят в Мурманской области к 2019 году. РЛС станет самой мощной в России.

Как сообщает пресс-служба концерна «РТИ», создание станции планируется завершить к 2019 году. Новая РЛС будет работать под Мурманском. Она будет мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов. РЛС будет построена на возвышенности (на высоте более 400 метров над уровнем моря).

Эта станция принципиально нового технического уровня, с более серьёзными характеристиками. РЛС обеспечит радиолокационный контроль основных ракетоопасных направлений и воздушно-космического пространства над Арктикой.

Концерн «РТИ» выполняет функции головного исполнителя работ по созданию информационных средств воздушно-космической обороны наземного базирования и организации технической эксплуатации средств ракетно-космической обороны. «Воронеж» - радиолокационная станция высокой заводской готовности наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении, работающая в различных диапазонах радиоволн. Эти РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.