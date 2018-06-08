Рамочный закон об Арктической зоне РФ не решает проблем, усугубляющихся из года в год - СПП Мурманской области

В Мурманске состоялось очередное заседание совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Заседание совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области прошло в расширенном составе – в его работе, помимо членов совета, приняли участие руководители рабочих органов Регионального объединения работодателей.

Члены совета утвердили корректировку финансового плана на текущий год, обсудили проблемы сельхозпредприятий, возникшие в связи с отменой налоговых льгот на приобретаемое организациями движимое имущество, приняли в члены Союза федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот».

Президент СПП МО Сергей Веллер рассказал собравшимся об итогах заседания Координационного совета РСПП по развитию Северных территорий и Арктики, прошедшего в конце мая в Санкт-Петербурге. На заседании корсовета работодатели Арктической зоны РФ выразили единую позицию о необходимости реформы законодательства по «северным» льготам, которое ставит работодателей Крайнего Севера в неравные условия с предпринимателями других регионов страны. Проблема северных регионов очень тревожная, а по оценкам экспертов – критическая. Дальнейшее игнорирование проблемы уже в ближайшие 2-3 года приведет к существенному оттоку бизнеса и трудовых ресурсов с северных территорий, особенно это касается малого и среднего бизнеса.

Члены совета СПП МО пришли к единому мнению, что на сегодняшний день не существует конкретной стратегии развития северных территорий и Арктики, а рамочный закон об Арктической зоне РФ не решает проблем, усугубляющихся из года в год. В то же время на текущий момент не стоит ожидать глобальных законотворческих изменений, поэтому регионам необходимо начинать с небольших шагов самостоятельно – инициировать корректировку действующего законодательства в системе управления северными территориями. В частности, возможно, потребует пересмотра законодательство, регулирующее вопросы по совершенствованию системы гарантий и компенсаций за работу в местностях с особыми климатическими условиями. На сегодняшний день бизнесу становится всё сложней выполнять возложенные на него обязательства перед работниками – гарантии и компенсации, которые когда-то обеспечивало государство.