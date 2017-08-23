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Мурманская область. Арктика23.08.17 11:00

Ранее судимый за убийство житель Кандалакши гулял с гранатой и угрожал горожанам пистолетом

В полицию Кандалакши ночью 22 августа поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Наймушина нетрезвый мужчина демонстрирует прохожим пистолет. На место происшествия незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны Росгвардии.

До приезда правоохранителей нарушителя задержали граждане, забрав у него пистолет, при этом из кармана гражданина выпали наручники. Полицейские предложили нарушителю общественного порядка выдать все запрещенные предметы. Мужчина заявил, что у него ничего нет, однако в ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него гранату времен Великой Отечественной войны без взрывателя.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный – ранее судимый за убийство житель Кандалакши 1975 года рождения, находящийся под административным надзором, пояснил, что после распития спиртных напитков вспомнил, что ему некоторое время назад нанёс обиду его знакомый. Он решил выяснить отношения с обидчиком, для чего взял пневматический пистолет и отправился к знакомому по месту жительства. По пути ему встретилась компания молодых людей, в ходе начавшегося с ними конфликта он достал пистолет и стал им размахивать. Гранату он нашёл три года назад, однако пояснить, зачем он её носил с собой, не смог.

По факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре», решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

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