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Мурманская область. Арктика14.11.19 16:53

Расчёты 122-мм самоходных гаубиц бригады морской пехоты Северного флота учились уничтожать автотехнику условных диверсантов

В бригаде морской пехоты Северного флота прошли практические занятия с личным составом артиллерийского дивизиона на 122-мм самоходных гаубицах «Гвоздика».

Расчёты самоходных орудий провели тренировку по подавлению и уничтожению автомобильной техники условного противника, на которой могут передвигаться диверсионные и террористические группы. В ходе выполнения боевых упражнений морпехи отработали организацию связи и взаимодействие между экипажами самоходных артиллерийских установок при отработке совместных задач по внезапным вводным.

В процессе тренировки артиллеристы отрабатывали правильность действий при подготовке орудий к бою, прицеливанию и ведению огня. Личный состав артиллерийских подразделений закрепил навыки выбора, оборудования и маскировки огневых позиций. Особое внимание уделялось разведке целей и определению расстояния до них, подготовке данных для стрельбы и корректировке огня.

Как сообщает пресс-служба СФ,  помимо стрельб из основного вооружения, личный состав артиллерийских расчетов выполнил ряд задач по ведению огня из стрелкового оружия при отражении внезапного нападения разведывательно-диверсионной группы условного противника.

В ходе практических занятий отдельно оценивалась работа командиров по управлению подчиненными подразделениями в различной тактической обстановке.

 

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