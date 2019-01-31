Расчёты С-300 Северного флота приняли участие в учении по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути

Боевые расчёты модернизированного зенитного ракетного комплекса С-300 ПМ зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южный архипелага Новая Земля, провели учение по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути в своей зоне ответственности.

В ходе выполнения учебных задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.

Воздушная обстановка и траектории полёта ракет моделировалась при помощи электронного оборудования С-300 ПМ и средств радиолокационного обнаружения воздушного противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, подобные тренинги для личного состава проводятся регулярно, в соответствии с планом боевой подготовки полка.

Модернизированные зенитные ракетные комплексы С-300ПМ, стоящие на охране воздушного пространства в Арктике, способны гарантированно обнаружить и поразить средства воздушного нападения противника в радиусе до нескольких сотен километров.