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Мурманская область. Арктика09.01.20 08:15

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в Мурманской области выросли почти в 2 раза

Региональное Министерство экономического развития в последний день ушедшего года обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 декабря 2019  года консолидированный бюджет Мурманской области исполнен по доходам (без внутренних оборотов) в сумме 90,8 млрд рублей (90,1% от годовых плановых назначений на 2019 год) с ростом к январю-ноябрю 2018 года в 1,3 раза (на 19,8 млрд рублей), по расходам – 81,6 млрд рублей (78,9% от утвержденных бюджетных назначений) с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 17,4% (на 12,1 млрд рублей).

Результат исполнения – профицит в сумме 9,2 млрд рублей (на 1.12.2018 – профицит 1,4 млрд рублей).

Налоговые и неналоговые доходы за январь-ноябрь 2019 года возросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20,5% (на 13,4 млрд рублей) и составили 78,7 млрд рублей.

На увеличение налоговых доходов в основном оказал влияние рост поступлений по: налогу на прибыль организаций – в 1,6 раза (на 11,6 млрд рублей) за счёт роста поступлений от крупнейших налогоплательщиков; налогу на доходы физических лиц – на 4% (на 1,1 млрд рублей) в связи с увеличением средней заработной платы работников организаций; акцизам - в 1,2 раза (на 398,7 млн рублей) в результате увеличения объёма реализации алкогольной продукции с содержанием объёмной доли этилового спирта свыше 9%; налогу на добычу полезных ископаемых – в 1,2 раза (на 201,8 млн рублей) в основном в результате не поступления налога в аналогичном периоде 2018 года от крупнейших налогоплательщиков по причине зачёта допущенной в 2017 году переплаты; единому сельскохозяйственному налогу – на 2,5% (на 52,9 млн рублей) преимущественно за счёт повышения доходов предприятий рыбохозяйственного комплекса.

Одновременно с этим наблюдается снижение поступлений по: налогу на имущество организаций – на 5,3% (на 314,2 млн рублей) в результате исключения движимого имущества из объектов налогообложения с 1.01.2019; сбору за пользование объектами животного мира и объектами водных биоресурсов – на 7,5% (на 17,5 млн рублей) в связи с сокращением объёмов добычи в 2019 году; единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 3% (на 10,1 млн рублей) из-за сокращения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в круге применения данного специального налогового режима и перехода ряда хозяйствующих субъектов на упрощенную систему налогообложения (о чём свидетельствует рост поступлений по налогу - на 8,2%, или на 139,8 млн рублей).

Неналоговые поступления в отчётном периоде возросли на 5,1% (на 144,2 млн рублей) по отношению к январю-ноябрю 2018 года преимущественно в связи с ростом платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 1,7 раза (на 149,5 млн рублей), по причине не поступления платы в аналогичном периоде 2018 года от крупнейшего налогоплательщика в результате зачёта допущенной в 2017 году переплаты, а также штрафов, санкций, возмещения ущерба на 19,3% (на 80,3 млн рублей).

В то же время сократились доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2,1% (на 36 млн рублей), прочие неналоговые доходы на 31,1 млн рублей (4,3% от значения показателя по состоянию на 1.12.2018) и доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 21,4 млн рублей, или на 7,4%.

В сравнении с январем-ноябрем 2018 года безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Мурманской области возросли в 2,1 раза (на 6,4 млрд рублей), на что оказало влияние увеличение поступлений из федерального бюджета: дотаций – в 1,8 раза (на 2,5 млрд рублей), субсидий – в 3,3 раза (на 1,3 млрд рублей), субвенций – в 1,2 раза (на 344,3 млн рублей) и иных межбюджетных трансфертов – в 4,1 раза (на 1,2 млрд рублей).

В структуре расходов затраты на социальную сферу, которые занимают 65,4% в общей сумме расходов консолидированного бюджета Мурманской области (на 1.12.2018 – 71,2%), возросли на 7,9% (на 3,9 млрд рублей) и составили 53,4 млрд рублей. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство выросли почти в 2 раза (на 5,8 млрд рублей) относительно января-ноября 2018 года и составили 12,2 млрд рублей, их доля в общей сумме расходов бюджета занимает 14,9% (на 1.12.2018 – 9,1%).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и на приобретение объектов недвижимого имущества составили 1,9 млрд рублей, или 2,4% от общей суммы расходов консолидированного бюджета Мурманской области (в январе-ноябре 2018 года данные расходы составили 2% от общей суммы расходов, или 1,4 млрд рублей).

Объём государственного долга Мурманской области по состоянию на 1.12.2019 составил 12,3 млрд рублей, снизившись в 1,5 раза, или на 6,3 млрд рублей по отношению к январю-ноябрю 2018 года. В его структуре доля коммерческих кредитов составила 26%, что на 24,5 процентных пунктов ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Муниципальный долг снизился на 22,2%, или на 772,1 млн рублей по сравнению с январем-ноябрем 2018 года и на отчётную дату составил 2,7 млрд рублей.

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