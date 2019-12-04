Расходы регионального бюджета на ЖКХ выросли в 2 раза

Региональное Министерство экономического развития обнародовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года. Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 октября текущего года консолидированный бюджет Мурманской области исполнен по доходам (без внутренних оборотов) в сумме 71,4 млрд рублей (80,3% от годовых плановых назначений на 2019 год) с ростом к январю-сентябрю 2018 года в 1,3 раза (на 16,9 млрд рублей), по расходам – 66,8 млрд рублей (68,2% от утверждённых бюджетных назначений) с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 18% (на 10,2 млрд рублей).

Результат исполнения – профицит в сумме 4,6 млрд рублей (на 01.10.2018 – дефицит, составивший 2,1 млрд рублей).

Налоговые и неналоговые доходы за январь-сентябрь 2019 года возросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 22,6% (на 11,3 млрд рублей) и составили 61,1 млрд рублей.

На увеличение налоговых доходов в основном оказал влияние рост поступлений по: налогу на прибыль организаций – в 1,7 раза (на 9,7 млрд рублей) за счёт роста поступлений от крупнейших налогоплательщиков; налогу на доходы физических лиц – на 3,9% (на 0,9 млрд рублей) в связи с увеличением средней заработной платы работников организаций; акцизам - в 1,2 раза (на 289 млн рублей) в результате увеличения объёма реализации алкогольной продукции с содержанием объёмной доли этилового спирта свыше 9%; единому сельскохозяйственному налогу – на 6,9% (на 138,2 млн рублей) преимущественно за счёт повышения доходов предприятий рыбохозяйственного комплекса; налогу на добычу полезных ископаемых – на 12,3% (на 119,7 млн рублей) в основном в результате не поступления налога в аналогичном периоде 2018 года от крупнейших налогоплательщиков по причине зачёта допущенной в 2017 году переплаты.

Одновременно с этим наблюдается снижение поступлений по: налогу на имущество организаций – на 2% (на 88,8 млн рублей) в результате исключения движимого имущества из объектов налогообложения с 01.01.2019; налогу на имущество физических лиц – в 1,5 раза (на 44,8 млн рублей) по причине перехода на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения; транспортному налогу – на 12,9% (на 32,4 млн рублей), в большей степени за счёт уменьшения поступлений от налогоплательщиков – физических лиц; единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 4,6% (на 11,9 млн рублей) из-за сокращения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в круге применения данного специального налогового режима и перехода ряда хозяйствующих субъектов на упрощенную систему налогообложения (о чем свидетельствует рост поступлений по налогу - на 5,2 %, или на 72 млн рублей).

Неналоговые поступления в отчётном периоде возросли на 10,1% (на 225,8 млн рублей) по отношению к январю-сентябрю 2018 года преимущественно в связи с ростом платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2,2 раза (на 170,6 млн рублей), по причине не поступления платы в аналогичном периоде 2018 года от крупнейшего налогоплательщика в результате зачета допущенной в 2017 году переплаты, а также штрафов, санкций, возмещения ущерба на 18,4% (на 62,8 млн рублей). Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выросли на 27,9 млн рублей, или на 2 %.

В то же время сократились доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 5,4 млн рублей, или на 2,3%, прочих неналоговых доходов - на 29,9 млн рублей (4,5% от значения показателя по состоянию на 01.10.2018).

В сравнении с январем-сентябрем 2018 года безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Мурманской области возросли в 2,2 раза (на 5,7 млрд рублей), на что оказало влияние увеличение поступлений из федерального бюджета: дотаций – в 2 раза (на 2,6 млрд рублей), субсидий – в 3,5 раза (на 979,7 млн рублей), субвенций – в 1,3 раза (на 289,2 млн рублей) и иных межбюджетных трансфертов – в 3,3 раза (на 810,5 млн рублей).

В структуре расходов затраты на социальную сферу, которые занимают 64,4% в общей сумме расходов консолидированного бюджета Мурманской области (на 01.10.2018 – 71 %), возросли на 7,1% (на 2,9 млрд рублей) и составили 43 млрд рублей. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство выросли в 2 раза (на 5,7 млрд рублей) относительно января-сентября 2018 года и составили 11,3 млрд рублей, их доля в общей сумме расходов бюджета увеличилась с 9,9% - до 16,9%.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и на приобретение объектов недвижимого имущества составили 1,4 млрд рублей, или 2,1% от общей суммы расходов консолидированного бюджета Мурманской области (в январе-сентябре 2018 года данные расходы составили 1,8% от общей суммы расходов, или 1 млрд рублей).

Объём государственного долга Мурманской области по состоянию на 01.10.2019 составил 16,1 млрд рублей, снизившись на 25,6%, или на 5,5 млрд рублей по отношению к январю-сентябрю 2018 года. В его структуре доля коммерческих кредитов составила 9,3%, что на 24,1 п.п. ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Муниципальный долг снизился на 19,8%, или на 691,3 млн рублей по сравнению с январем-сентябрем 2018 года и на отчётную дату составил 2,8 млрд рублей.