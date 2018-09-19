Раскатали губу россияне – будущие пенсионеры

Две трети россиян, 68 процентов, планируют при выходе на заслуженный отдых жить не только на одну пенсию. Это показало исследование, проведенное Независимым исследовательским агентством «MAGRAM Market Research», которое приводит «Российская газета».

Из тех, кто предполагает, что кормить их в старшем возрасте будет не только страховая пенсия, 55 процентов планируют продолжать трудиться. Каждый четвертый, то есть 25 процентов респондентов, рассчитывает на подсобное хозяйство. Каждый пятый, 21 процент, надеется на поддержку детей или иных родственников. 17 процентов откладывают на пенсию и предполагают жить на эти накопления. И столько же людей планируют сдавать жильё в аренду или получать доход от некоего бизнеса. Четыре процента ждут, что получат от работодателя частную пенсию. Таким образом, большинство россиян предполагают, что их доход будет больше, чем пенсия.

На какие суммы рассчитывают будущие пенсионеры? Каждый четвертый (25 процентов) считает, что достаточно иметь ежемесячный доход до 25 тысяч рублей. Почти треть опрошенных (29 процентов) стремится увеличить его до 50 тысяч рублей. Ещё 28 процентов полагают, что хорошо бы иметь от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. И 13 процентов мечтают о доходах ещё больше. В среднем получается - 56463 рубля в месяц.