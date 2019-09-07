Раскинулись игры широко - в Мурманске проходит международный фестиваль «Гольфстрим»

Сегодня Мурманск уже в четвертый раз стал площадкой международного культурно-спортивного праздника «Гольфстрим». Церемония открытия состоялась на площадке на левой стороне около моста через Кольский залив.

В этом году программа фестиваля представлена 20 мероприятиями. Сегодня утром праздник начался с соревнований по игровым видам спорта: волейболу, мини-футболу, регби. Наибольшее количество зрителей и болельщиков привлекли легкоатлетический забег по Кольскому мосту и заплыв через залив. Также мурманчане стали свидетелями зрелищных соревнований «Пожарная тяга» и «CRAZY-миля-5».

На Пяти Углах для мурманчан и гостей заполярной столицы работала выставка военной техники и вооружения, интерактивные площадки. Также состоялись соревнования по стритболу, заезд на беговелах и самокатах.

Финалом праздника стала церемония награждения победителей на главной городской площади0. Победителям и призерам соревнований были вручены медали, кубки, дипломы и памятные призы. Также на сцене площади Пять Углов состоялся гала-концерт ещё одного творческого фестиваля -«Мурманская осень».

После торжественной церемонии награждения, началось выступление кавер группы «Пати Band» (г.Санкт-Петербург). В завершении праздника все пришедшие станут свидетелями огненного шоу и праздничного фейерверка.