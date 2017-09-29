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Мурманская область. Арктика29.09.17 15:15

Распахнула двери широко обновлённая библиотека

Сегодня после ремонта распахнула двери Центральная детская библиотека, которая является организационно-методическим центром для всех детских библиотек города. Центральная детская библиотека располагается в помещении на улице Беринга, 28 с момента постройки здания – 1979 года. Книжный фонд составляет более 37 тысяч экземпляров.

Обновление этого учреждения культуры стало настоящим подарком ко Дню города для жителей микрорайона.

За лето рабочие отремонтировали крышу, утеплили и облицевали фасад здания. Внутри тоже произошли изменения – туалетная комната перепланирована с учетом потребностей маломобильных групп населения, окна заменены на современные энергосберегающие стеклопакеты, на входе установлены новые остеклененные двери, заменены межкомнатные двери, постелен новый линолеум, обновлена внутренняя отделка стен, установлены новые радиаторы.

В обновленной библиотеке отсутствует традиционное деление помещений на абонемент и читальный зал,  организовано новое креативное пространство. Посетитель, заходя в помещение, попадает в атмосферу арт-холла, где будут проводиться выставки работ читателей. Далее территория делится для пользователей по возрастам: зал для дошкольников и младших школьников называется «Академия чтения 0+» и помещение для читателей старше 12 лет - «Лаундж-зал 12 +».

В «Академии чтения 0+» организовано пространство для проведения мероприятий и творческого развития для ребят от 0 до 11 лет. Здесь свободный доступ к книгам, развивающие игры, удобная мебель и стеллажи.

В «Лаундж зале 12+» для комфорта ребят использована многофункциональная мебель, которая вместе с тем служит и разграничителем пространства. Вся мебель сделана под заказ по индивидуальным проектам. За считанные минуты пространство зала можно изменить для проведения мероприятий благодаря стеллажам на колесиках. Широкие подоконники превратились в релакс-зоны с мягкими матрасиками и подушками, где можно с комфортом устроиться и почитать книгу, посмотреть интересный фильм, зайти в интернет для поиска информации или общения.

– Всего в рамках городской программы модернизации библиотек были обновлены 25 филиалов, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – В сентябре после ремонта мы открыли интеллект-центр на улице Свердлова, 8/6. Библиотеки становятся центрами интеллектуального и творческого развития детей, поэтому работа по их модернизации продолжится.

Комментарии

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