Распределение квот на добычу крабов на инвестиционные цели через электронные аукционы состоится до 1 ноября текущего года

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и проведение крабовых аукционов, согласно которым распределение квот состоится до 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

«Документы устанавливают перечни видов крабов в определенных районах их добычи (вылова) и объектов строительства, количество и размеры предметов аукциона, требования к проектам по строительству рыбопромысловых судов, а также правила проведения аукционов и примерную форму, порядок подготовки и заключения договора о закреплении долей квот добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях», - отмечается в сообщении.

В министерстве указали, что благодаря утверждённым правительством документам распределение квот на добычу крабов на инвестиционные цели через электронные аукционы состоится уже до 1 ноября текущего года, таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года.

Как пояснили в Минсельхозе, документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 - для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость каждого проекта составляет около 1 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна. Срок реализации проекта в совокупности с регистрацией имущественных прав на судно не может превышать пяти лет со дня заключения договора.

Совокупная начальная цена всех лотов составит около 125,5 млрд рублей. В министерстве также отметили, что в «Правилах проведения аукционов» и в примерной форме договора предусмотрена первоочередность проработки победителями аукционов, заключившими договор о праве на добычу (вылов) крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, возможности заключения судостроительных договоров с дальневосточными верфями. Планируется, что такой механизм обеспечит приоритетность дальневосточных верфей на заключение договоров.