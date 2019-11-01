«РаспреКрасный день»

Так называлась познавательная программа из цикла «Цветная симфония жизни». Люди всегда проявляли особое пристрастие к красному цвету. Во многих языках слово «красный» обозначает не только цвет, но и вообще все красивое и прекрасное. Все, кто пришёл в этот день в библиотеку в красном, ответил на вопросы викторины и сделал селфи, получили прекрасные призы от «Научки».

Юные участники программы – из 57-й и 1-й мурманских школ познавали все разнообразие красного на увлекательных мастер-классах, подготовленных преподавателями Детской театральной школы. Ребята нарисовали замечательного клоуна, сделали объемную аппликацию «Сердце красное» и изготовили чудесный сувенир – «волшебный» красный мешочек.

Красный цвет во всех аспектах был представлен на нескольких выставках изданий из фонда библиотеки: в творчестве художников разных времен, истории, психологии и художественной литературе.

На экскурсии по книжным сокровищам учащиеся Академического лицея, школы № 57 и посетители библиотеки познакомились с редкими книгами. Издания в старинных переплетах, с золотыми обрезами и цветными иллюстрациями, современные фолианты, иллюстрации итальянского художника XVI века Джузеппе Арчимбольдо произвели неизгладимое впечатление на аудиторию. Не обошлось без книг в коленкоровых переплетах красного цвета с золотым тиснением.

На работах участников мастер-класса Марии Важинской «Нежные маки» расцвели прекрасные цветы.

Чаепитие от проекта Дмитрия Ендураева «Чайная Река» собрало ценителей прекрасного напитка. На дегустации были представлены сорта китайского красного чая. Гости с удовольствием погрузились в атмосферу умиротворяющей чайной церемонии, узнали множество интересных фактов о культуре чаепития.

Участники арт-беседы «Красный в слове и на экране» узнали, как раскрывается смысл красного цвета в «Девяти рассказах» Джерома Дэвида Сэлинджера, в современной поэзии и в фильме «Три цвета: Красный» из знаменитой трилогии польского режиссера Кшиштофа Кесьлёвского.

Задания квиза «Цвет настроения – красный» были посвящены красному цвету в культуре, истории, литературе. Неожиданные вопросы заставили участников подключить свою логику и эрудицию. В квизе состязались пять молодежных команд. До последнего раунда было невозможно предсказать победителя. Представители студии народного европейского танца «Пустошь» победили с большим отрывом. Специальный приз от библиотеки достался команде Мурманского академического лицея. Игра увлекла и вдохновила всех.

Все оттенки красного стали осязаемыми в стремительных ритмах и выразительной пластике огненного фламенко. Посетители увидели завораживающие танцы с веерами от студии «Nuevo Dia», услышали нежную и страстную испанскую музыку в исполнении студентки Мурманского колледжа искусств Полины Игнашовой. Завершилась программа аргентинским танго в исполнении участников студии «Los tangueros».