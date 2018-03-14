ЗНАКИ: Небесные часы показывают нам расписание событийВесна идёт - вводится временное ограничение по весу для автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.03.18 17:00

Рассчитать, какие платежи будут начислять гражданам по-новому механизму обращения с ТКО, пока нет возможности

По инициативе Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области состоялось совместное рабочее совещание представителей исполнительных органов государственной власти  и регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) АО «Управление отходами». Цель совещания – проинформировать о работе по внедрению новой системы обращения с ТКО глав и представителей администраций муниципальных образований, руководителей предприятий, работающих в сфере вывоза и утилизации отходов, управляющих организаций, промышленных предприятий, относящихся к северной технологической зоне Мурманской области.

Во время совещания было отмечено, что в связи с изменениями в федеральном законодательстве на территории региона запущена реформа системы обращения с ТКО, которая предполагает переход к договорным отношениям с региональным оператором по обращению с ТКО. В Мурманской области таким оператором по итогам открытого конкурса, проведенного в декабре 2017 года, стало АО «Управление отходами». Приступить к своим обязанностям в полном объёме организация должна в III квартале 2018 года.

Директор Мурманского филиала АО «Управление отходами» Александр Глазов проинформировал о предстоящих изменениях на рынке коммунальных услуг Мурманской области. Так, новая система по обращению с отходами предполагает исключение сбора и вывоза отходов из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов. Услуга по обращению с отходами становится коммунальной и будет регулироваться правительством Мурманской области.

В ходе обсуждения был затронут вопрос о планируемой плате за вывоз мусора. Рассчитать, сколько будут начислять по-новому механизму обращения с ТКО, пока нет возможности. Ведётся работа по определению нормативов накопления ТКО в целях последующего установления единого тарифа на услугу регионального оператора, исходя из которого и будет сформирована итоговая стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО для отходообразователей.

При этом расходы на аналогичные услуги с момента начала их предоставления региональным оператором подлежат исключению из состава платы за ремонт и содержание жилья. Данный вопрос находится на особом контроле Государственной жилищной инспекции Мурманской области и глав администраций муниципальных образований региона.

Нормативы накопления ТКО определятся по итогам исполнения соответствующего государственного контракта, заключенного министерством природных ресурсов и экологии. Данная работа непосредственно влияет на будущую плату граждан, потому не терпит принятия резких невыверенных решений.

До момента установления тарифа региональный оператор также проведёт аукционы по выбору организаций, которые непосредственно будут осуществлять вывоз мусора, и заключит с ними договоры. Аукционы пройдут максимально прозрачно и открыто, на принципах свободной конкуренции. Основной критерий победы – минимальная цена услуги по вывозу коммунальных отходов при безусловном соблюдении стандарта предоставляемой услуги.

В ходе совещания прозвучали подробные ответы на вопросы представителей муниципальных образований, управляющих компаний. Реформа системы обращения с отходами направлена, прежде всего, на улучшение экологической обстановки в населенных пунктах. Так, в декабре прошлого года в рамках данной деятельности состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию первого в Арктической зоне РФ экотехнопарка в составе мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов. Начало промышленной эксплуатации в 2018 году новых современных объектов в Мурманской области позволит перейти к закрытию и рекультивации свалок, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства.

Аналогичное совещание с представителями южной технологической зоны Мурманской области планируется провести в конце марта.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТренд негативного отношения к медикам нужно менять
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовал: 541 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице революционера этим летом установят памятник Николаю Чудотворцу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа.20:00Городские хроники (12+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 38 копеек-PRO ЭнергетикуБывшему директору ОАО «Колэнергосбыт» Геннадию Шубину могут добавить ещё три года заключения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика