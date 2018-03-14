Рассчитать, какие платежи будут начислять гражданам по-новому механизму обращения с ТКО, пока нет возможности

По инициативе Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области состоялось совместное рабочее совещание представителей исполнительных органов государственной власти и регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) АО «Управление отходами». Цель совещания – проинформировать о работе по внедрению новой системы обращения с ТКО глав и представителей администраций муниципальных образований, руководителей предприятий, работающих в сфере вывоза и утилизации отходов, управляющих организаций, промышленных предприятий, относящихся к северной технологической зоне Мурманской области.

Во время совещания было отмечено, что в связи с изменениями в федеральном законодательстве на территории региона запущена реформа системы обращения с ТКО, которая предполагает переход к договорным отношениям с региональным оператором по обращению с ТКО. В Мурманской области таким оператором по итогам открытого конкурса, проведенного в декабре 2017 года, стало АО «Управление отходами». Приступить к своим обязанностям в полном объёме организация должна в III квартале 2018 года.

Директор Мурманского филиала АО «Управление отходами» Александр Глазов проинформировал о предстоящих изменениях на рынке коммунальных услуг Мурманской области. Так, новая система по обращению с отходами предполагает исключение сбора и вывоза отходов из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов. Услуга по обращению с отходами становится коммунальной и будет регулироваться правительством Мурманской области.

В ходе обсуждения был затронут вопрос о планируемой плате за вывоз мусора. Рассчитать, сколько будут начислять по-новому механизму обращения с ТКО, пока нет возможности. Ведётся работа по определению нормативов накопления ТКО в целях последующего установления единого тарифа на услугу регионального оператора, исходя из которого и будет сформирована итоговая стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО для отходообразователей.

При этом расходы на аналогичные услуги с момента начала их предоставления региональным оператором подлежат исключению из состава платы за ремонт и содержание жилья. Данный вопрос находится на особом контроле Государственной жилищной инспекции Мурманской области и глав администраций муниципальных образований региона.

Нормативы накопления ТКО определятся по итогам исполнения соответствующего государственного контракта, заключенного министерством природных ресурсов и экологии. Данная работа непосредственно влияет на будущую плату граждан, потому не терпит принятия резких невыверенных решений.

До момента установления тарифа региональный оператор также проведёт аукционы по выбору организаций, которые непосредственно будут осуществлять вывоз мусора, и заключит с ними договоры. Аукционы пройдут максимально прозрачно и открыто, на принципах свободной конкуренции. Основной критерий победы – минимальная цена услуги по вывозу коммунальных отходов при безусловном соблюдении стандарта предоставляемой услуги.

В ходе совещания прозвучали подробные ответы на вопросы представителей муниципальных образований, управляющих компаний. Реформа системы обращения с отходами направлена, прежде всего, на улучшение экологической обстановки в населенных пунктах. Так, в декабре прошлого года в рамках данной деятельности состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию первого в Арктической зоне РФ экотехнопарка в составе мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов. Начало промышленной эксплуатации в 2018 году новых современных объектов в Мурманской области позволит перейти к закрытию и рекультивации свалок, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства.

Аналогичное совещание с представителями южной технологической зоны Мурманской области планируется провести в конце марта.