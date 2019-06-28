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Мурманская область. Арктика28.06.19 08:15

Расширен перечень доходов, которые не облагаются НДФЛ с 2019 года

Расширен перечень доходов, которые не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц с 2019 года. Теперь к ним относятся: денежные компенсации, которые предоставляются взамен полагающегося из государственной или муниципальной собственности земельного участка, если они установлены законодательством РФ и ее субъектов; выплаты налогоплательщикам, которые подверглись воздействию радиации; доходы, полученные в денежной или натуральной форме в связи с рождением ребёнка; доходы, полученные инвалидами и детьми-инвалидами в соответствии с законодательством о соцзащите, а также оплата дополнительных выходных дней родителей, опекунов и попечителей, которые ухаживают за детьми-инвалидами; доходы в денежной или натуральной форме, полученные отдельными категориями граждан в рамках социальной помощи в соответствии с законодательными актами РФ и её субъектов; ежегодные денежные выплаты «Почётным донорам».

 

 

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