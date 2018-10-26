Расширена категория граждан, имеющих право на получение выплат по программе переселения соотечественников в Мурманскую область

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области вносит изменения в порядок предоставления единовременной денежной выплаты на жилищное обустройство соотечественникам, переселившимся в Мурманскую область из-за рубежа.

С ноября 2018 года право на выплату будут иметь не только участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получившие свидетельство участника Госпрограммы на территории иностранного государства, но и участники Госпрограммы, получившие свидетельство участника Госпрограммы на территории Мурманской области.

Выплаты будут производиться в соответствии с утвержденными количественными показателями и объемами финансирования региональной программы переселения соотечественников в 2018 году.

В настоящее время нормативный правовой акт, утверждающий изменения, находится на стадии согласования.