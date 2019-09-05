Расширены полномочия Государственной жилищной инспекции Мурманской области

Постановлением регионального правительства внесены изменения в положение о Государственной жилищной инспекции Мурманской области.

Так, полномочия Государственной жилищной инспекции Мурманской области дополнены проверками законности перепланировок либо переустройства в нежилых помещениях многоквартирных домов, порядка размещения информации в государственной информационной системе в соответствии с законодательством Российской Федерации, наличия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией.

Также специалисты будут контролировать выполнение обязательных требований к обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которыми не принято решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы.

Это расширение полномочий ведомства, как и организованная «горячая линия» ЖКХ, направлены на усиление работы ведомства и будет способствовать превращению Госжилинспекции в мощную службу контроля жилищно-коммунального хозяйства.