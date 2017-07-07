Расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 75-летней пенсионерки

В Оленегорске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества.

Пожилая женщина рассказала полицейским, что ей на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, после чего сообщил об ошибочном зачислении денежных средств на её карту. Обманным путем, под предлогом возврата денег, злоумышленник убедил женщину пройти к ближайшему банкомату, и под диктовку выполнить определенные манипуляции. В результате со счёта пенсионерки были похищены деньги в сумме 85 тысяч 850 рублей.

После разговора телефон «сотрудника банка» оказался недоступен. Заявительница знала о подобных способах мошенничества.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.