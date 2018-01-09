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Мурманская область. Арктика09.01.18 17:12

Рассмешит ли мусор жителей Мурманской области 1 апреля?

Вопрос вывоза бытовых отходов во время праздничных дней обсуждался сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Первый заместитель главы региона акцентировал внимание собравшихся, что в течение длительных праздников и выходных мусорные контейнеры во дворах часто были переполнены. С информацией о работе соответствующих служб и о предстоящем начале деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выступил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский.

Министр сообщил, что победителем конкурса признано ЗАО «Управление отходами», которое начнет свою деятельность в качестве регионального оператора с 1 апреля. Также Владимир Гноевский подчеркнул, что в связи с недавними изменениями в федеральном законодательстве плата за вывоз и утилизацию ТКО выводится из состава платы за содержание и ремонт жилья и будет представлена отдельно. Гражданам будет понятно, за что они платят. Как отметил Владимир Гноевский, до 1 апреля вывоз мусора будет осуществляться в прежнем порядке, ничего не меняется.

Первый заместитель губернатора уточнил, что ЗАО «Управление отходами» - это компания, которая строит полигон переработки ТКО и сеть мусоросортировочных станций по всему региону. С 1 апреля ТКО северной и центральной части Мурманской области будут свозиться на этот полигон, начнётся его промышленная эксплуатация. До 1 апреля вся система работает, как и прежде. До решения вопроса в южной части области ТКО с 1 апреля уже через регионального оператора будут вывозиться на полигоны, которые пока сохранены как действующие.

Алексей Тюкавин поручил муниципалитетам в период до 1 апреля контролировать ситуацию, работу компаний, занимающихся вывозом мусора, многие из которых являются муниципальными предприятиями.

«В то время, когда региональный оператор по обращению с отходами уже есть, но ещё не начал активную работу, никаких сбоев быть не должно», - подчеркнул первый заместитель губернатора.

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