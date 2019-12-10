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Мурманская область. Арктика10.12.19 16:34

Рассмотрение проекта основного финансового документа подходит к финальному этапу

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В нём приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, заместитель губернатора – министр финансов области Елена Дягилева, руководители ряда министерств, представители КСП области, прокуратуры. Депутаты рассмотрели поправки и рекомендовали принять во втором чтении проект главного финансового закона области на 2020 год и предстоящий период.

- Рассмотрение проекта основного финансового документа подходит к финальному этапу, - подчеркнул Борис Пищулин. – Поступили предложения от муниципальных образований, профильных комитетов Думы, по законопроекту внесла замечания КСП. Поправок поступило много, в том числе от Губернатора области и депутатов. В частности, они касаются реализации законопроекта о детях войны, который Дума приняла на прошедшем заседании, а также изменения структуры исполнительных органов власти. Сегодня создана хорошая платформа для следующего финансового года. Но проблемы еще остаются – индексация социальных выплат, заработной платы работникам бюджетной сферы, кредиторская задолженность медицинских учреждений. Часть из них будет обсуждаться при ближайшем уточнении бюджета.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах поддержки предпринимательства, транспортных организаций, благоустройства территорий и других.

Региональные законодатели одобрили принятие в первом чтении и окончательной редакции законопроекта, расширяющего категорию получателей льготы по транспортному налогу. В проекте закона, разработанного группой депутатов областной Думы, предлагается применить определение многодетной семьи, а также установить льготную налоговую ставку по транспортному налогу в отношении автобусов с мощностью двигателя до 200 л.с. В частности, в состав многодетной семьи для получения льготы предложено включить родных и усыновленных детей при условии их обучения в образовательных организациях в очной форме до достижения ими возраста 23 лет, а также приемных детей. По мнению авторов законопроекта, обстоятельство, что ребенок достиг 18-летнего возраста (за исключением приемных детей), в случае, если он продолжает обучение в образовательной организации по очной форме обучения, не должно быть препятствием для получения многодетной семьей различных мер социальной поддержки, включая налоговые льготы.

Учитывая, что вместимость легкового автомобиля составляет, как правило, четыре пассажира, не считая водителя, для многодетных семей, в составе которых имеется более трех детей, весьма актуальным может стать использование микроавтобусов.

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