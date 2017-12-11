Рассудит ли суд старого и нового глав Ковдорского района?

В производстве Ковдорского районного суде находится интересное по составу участников дело. Истец - бывший глава района Роман Дурягин (полный тезка сегодняшнего замгубернатора Мурманской области), ответчики - районный совет депутатов, районная администрация и новый глава района Сергей Сомов. Также в деле принимает участие Ковдорская территориальная избирательная комиссия, пишет sud51.

В Ковдорском районе, как и практически везде по области, глава района избирается не самимим жителями, а депутатами из числа самих себя.

Господин Дурягин был согласованным кандидатом на пост главы района. Его избрание было согласовано и местным отделением «Единой России», и Ковдорским ГОКом (процесс курировал административный директор Ковдорского ГОКа Иван Фомин).

Однако в ходе тайного голосования в начале октября что-то пошло не так и с перевесом в несколько голосов главой района стал господин Сомов.

Обращение в суд - попытка кураторов процесса «переиграть» результаты выборов и выбрать-таки главой Дурягина. Основанием для обращения в суд являются некие значимые, по мнению истца, нарушения процедуры голосования - в частности, один из бюллетеней для голосования оказался испорчен.