Рассылка новых налоговых уведомлений на территории Мурманской области уже началась

«Северяне, владеющие транспортом, недвижимостью или земельным участком, начнут получать уведомления на уплату налогов в ближайшее время, - сообщает о старте кампании по рассылке налоговых уведомлений в 2019 году начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Мурманской области Наталья Толстых. – Первыми свои уведомления в электронном виде получат пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Это более 60 тысяч жителей Кольского края».

Всего в этом году будет направлены 360 тысяч уведомлений на уплату транспортного налога, налога на имущество физических лиц, земельного налога, а также налога на доходы физических лиц, в случае, если он ранее не был удержан налоговым агентом.

При этом сама форма налогового уведомления значительно оптимизирована по сравнению с предыдущими годами. Во-первых, не будут прикладываться отдельные документы на уплату. Все сведения, необходимые для перечисления налога (реквизиты платежа, штрихкод, QR-код) отражены в самом уведомлении. Во-вторых, в уведомлении попадут только те объекты налогообложения, в отношении которых произведено исчисление налога. То есть, если по объекту предоставлена льгота, в связи с чем исчисленная к уплате сумма налога составляет 0 рублей, то информация об этом объекте в уведомлении будет отсутствовать.

Разобраться в особенностях налоговых уведомлений 2019 года поможет специальная промо-страница, размещенная на сайте ФНС России.