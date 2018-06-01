Растёт число участников Фестиваля индийской культуры в Мурманской области

Сегодня состоялась протокольная встреча заместителя губернатора Романа Дурягина с генеральным консулом Индии в Санкт-Петербурге господином Дипаком Миглани. Приветствуя индийского дипломата, заместитель главы региона отметил, что жители Мурманской области проявляют большой интерес к культуре и искусству Индии. Каждый год у нас растёт число участников Фестиваля индийской культуры, который в эти дни пройдет в Мурманской области уже в восьмой раз.

«Фестиваль является добрым знаком взаимного желания развивать наши отношения. Представители Мурманской области и Индии на недавнем Петербургском международном экономическом форуме обсуждали вопросы создания благоприятных условий для развития бизнеса российскими и индийскими компаниями, а также перспективы развития Арктики и Севморпути», – подчеркнул Роман Дурягин.

Дипак Миглани отметил, что для индийских дипломатов всегда радость и честь – быть на российской земле среди российских друзей, а дружелюбная атмосфера чувствуется в России с первого дня пребывания.

«Последний тому пример – недавняя встреча в Сочи Президента России Владимира Путина с премьер-министром Нарендрой Моди. Эта встреча показала, насколько доверительны взаимоотношения лидеров двух наших государств. Мы также нацелены на то, чтобы напрямую сотрудничать с вами», – сказал индийский дипломат.

Роман Дурягин ознакомил Дипака Миглани с картиной социально-экономического развития нашего региона. Далее в ходе беседы речь также шла о международных связях Мурманской области.