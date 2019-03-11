Растёт грузооборот морских портов Арктического бассейна

Грузооборот морских портов России за первые два месяца 2019 года составил 131,71 млн тонн, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росморречфлот. В том числе объём перевалки сухих грузов снизился на 0,3% и составил 56,06 млн тонн, наливных грузов вырос на 10,1% - до 75,65 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сохранил наиболее бодрую динамику среди отечественных морских бассейнов, составив 17,81 млн тонн, что на 27,2% больше, чем годом ранее. Из них объём перевалки сухих грузов составил 4,99 млн тонн (+9,8%), наливных грузов - 12,82 млн тонн (+ 35,6 %).