Завершилась приемная кампании по приему на обучение по программам среднего профессионального образования. В Мурманской области обеспечено 97% приема на обучение по программам среднего профессионального образования за счёт средств областного бюджета, в том числе в 13 из 18 государственных областных колледжах обеспечен 100% приём абитуриентов на бюджетные места.

Всего на обучение по 83 программам среднего профессионального образования в 2017/2018 учебном году за счёт средств областного бюджета зачислено почти 3,4 тысячи абитуриентов, в том числе 48% абитуриентов на программы технического профиля, 12,5% на программы медицинского профиля, около 12% - на программы педагогического профиля. Наиболее востребованными среди абитуриентов с высокими средними баллами аттестатов остаются специальности педагогического, медицинского, творческого профилей, а также технического профиля в части программ, связанных с информационными технологиями.

В пяти государственных областных колледжах средний балл аттестатов всех зачисленных на бюджет абитуриентов превысил 4 балла (Мурманский медицинский колледж - 4,26; Мурманский колледж искусств – 4,17; Северный колледж физической культуры и спорта – 4,11; Мурманский педагогический колледж – 4,08; Мурманский колледж экономики и информационных технологий – 4,03).

Растёт интерес выпускников школ к образовательным программам среднего профессионального образования технического профиля. Около 2 тысяч молодых людей пришли учиться в областные колледжи на востребованные регионом профессии и специальности.

Наш регион участвует в реализации масштабного федерального приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», который становится системообразующим фактором создания конкурентоспособной системы среднего. В 11 учреждениях успешно завершен приём на обучение по 12 новым образовательным программам среднего профессионального образования из перечня наиболее востребованных, перспективных и новых профессий ТОП-50 – по результатам приемной кампании в колледжи зачислено около 800 абитуриентов. Этому предшествовала большая работа - инвентаризация соответствия материально-технической базы необходимому оснащению образовательных программ, соответствующих новым федеральным государственным образовательным стандартам, приобретение необходимого оборудования или планирование сетевого взаимодействия, разработка образовательных программ и их лицензирование.