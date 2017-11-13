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Мурманская область. Арктика13.11.17 10:37

Растущие цены на нефть поддерживают рубль

Цены на нефть незначительно растут в понедельник на ожиданиях стабилизации нефтяного рынка в связи со сделкой ОПЕК+, а также на обеспокоенности трейдеров в связи с подрывом нефтепровода в Бахрейне в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

Рынки ожидают, что решение по продлению сделки может быть принято на встрече министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи, которая состоится 30 ноября в Вене. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только пяти стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

Рост цен также поддерживает обеспокоенность возможными сбоями поставок нефти из Саудовской Аравии в связи с подрывом нефтепровода на участке в Бахрейне. МВД Бахрейна сообщило в субботу, что нефтепровод из Саудовской Аравии был подорван в пятницу в результате «экстремистских действий». Силам гражданской обороны удалось быстро потушить возникший на нефтепроводе пожар, никто не пострадал.

При этом Саудовская Аравия временно остановила работу нефтепровода в Бахрейн и усилила безопасность на нефтяных объектах в стране, как сообщал позднее в субботу саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на Минэнерго королевства. Глава МИД Бахрейна Халед Аль Халифа в записи в микроблоге в «Twitter» обвинил в подрыве нефтепровода Иран. Позднее МИД Ирана отверг обвинения в причастности к взрыву на нефтепроводе. Бахрейнские СМИ в воскресенье сообщили, что Саудовская Аравия в сжатые сроки восстановила поставки нефти по трубопроводу в Бахрейн.

Доллар и евро снижаются сегодня в начале торгов на Московской бирже. Рубль незначительно растёт к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,1892 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 9,16 копейки. К последней сделке 10 ноября  доллар подешевел на 3 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 2,23 копейки и составил 68,9568 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 12,32 копейки.

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