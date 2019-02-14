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Мурманская область. Арктика14.02.19 11:41

Растут «арктические» потребности - меняется инфраструктура порта

В Мурманском морском торговом порту началась подготовка груза к отправке в рамках «арктической» грузовой кампания этого года. Уже сейчас формируется первая партия – строительные материалы, которые будут использованы при возведении и ремонте объектов на трассах Северного морского пути.

«Арктическое направление работы для Мурманского морского торгового порта является одним из важнейших направлений деятельности. Оно активно развивается, грузопоток растёт», - отметил генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт Александр Масько на пресс-конференции по итогам деятельности предприятия в 2018 года.

В рамках «арктической» программы 2018 года общий объём перевалки грузов составил 335 тысяч тонн. Прежде всего, это щебень, генеральные грузы, грузопоток по программе Северного завоза.

«С учётом растущих «арктических» потребностей меняется инфраструктура порта. И уже сейчас мы работаем на то, чтобы она соответствовала потребностям не только сегодняшнего, а уже завтрашнего и даже послезавтрашнего дня», - подчеркнул Александр Масько.

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