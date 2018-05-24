Растут доходы, но ещё больше – расходы – корректировка регионального бюджета

Проект закона, вносящий изменения в закон об областном бюджете на текущий год и последующий двухлетний период, был в центре внимания участников вчерашнего заседания комитета по бюджету, финансам и налогам. В нём приняли участие депутаты Мурманской областной Думы, руководители ряда профильных министерств правительства, представители налоговой службы, КСП области, прокуратуры. Вёл заседание председатель комитета Думы Борис Пищулин.

Корректировки, предусмотренные законопроектом, затронули основные параметры областного бюджета. Общий объём доходов на 2018 год увеличен на 1861135,1 тысячи рублей, или на 3,3%, и составил 58472237,7 тысячи рублей. Расходы выросли на 3493669,6 тысячи рублей или на 5,8%, и составили 63274 930,4 тысячи рублей.

Отмечалось, что увеличены бюджетные назначения на выплаты по заработной плате работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимального размера оплаты труда. Также предусмотрены дополнительные средства на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям в целях стабильного прохождения очередного отопительного сезона и снабжения населения коммунальными услугами.

В проекте закона запланированы ассигнования на разработку проектно-сметной документации для строительства детских садов в Полярном, Североморске, Печенге.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на необходимости выделения дополнительных средств на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения области, на вопросах формирования доходной части, проблемах топливно-энергетической сферы.

Комитет рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении.