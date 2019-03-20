Растут объёмы инвестиций, направляемых на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области

По предварительным данным, на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2018 году было направлено около 145 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, что больше, чем в предыдущем, почти на 19 процентов.

Как сообщает руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области В.Н. Морозов, максимальная доля в их общем объёме пришлась на приобретение всех видов транспортных средств, машин, оборудования, хозяйственного инвентаря – 65 процентов (за 2017 год – 58 процентов).

В объёме инвестиций в основной капитал по Арктической зоне Российской Федерации доля организаций (без субъектов малого предпринимательства) Мурманской области составила 9,7 процента. Большая часть этих средств (80 процентов или 113 миллиардов рублей) направлена на развитие промышленности и транспорта в регионе.

За счёт собственных средств организации профинансировали примерно 48 процентов инвестиций, а более половины (52 процента) капитальных вложений – это привлечённые средства (за 2017 год – 44 процента). Почти 30 процентов инвестиций в основной капитал приходилось на бюджеты всех уровней, на средства федерального бюджета – 28 процентов.