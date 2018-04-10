Растут сосули, усиливается контроль городских властей

Своевременная уборка дворов, очистка лестниц и крыш жилых домов от снега и наледи – обязательный перечень работ, которые должны выполнять управляющие организации в это время года. Однако далеко не все из них относятся к своим обязанностям добросовестно.

Городские власти строго контролируют работу управляющих организаций. Специалисты управлений округов города регулярно проводят рейды по проверке деятельности коммунальщиков. Все выявленные нарушения фиксируются, а виновные привлекаются к административной ответственности.

Сегодня один из таких рейдов прошел во дворе домов №№ 30 и 32 по улице Героев Рыбачьего. Здесь картина, к сожалению, для мурманчан привычная: наличие наледи на конструктивных элементах зданий и проезжей части двора.

– Управляющие компании обязаны создавать в первую очередь безопасные и комфортные условия проживания и принимать меры по устранению нарушений, – отметил начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Первомайского административного округа Игорь Корявко. – Только за прошлую неделю в адрес УК в Первомайском округе направлено 212 предписаний, из них 106 касаются наледи на кровлях и балконах.

Руководители управляющих организаций должны помнить, что за нарушения они могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.