Равные условия: новый порядок подключения к системам теплоснабжения

Правительство России утвердило новые правила подключения к системам теплоснабжения и правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии. Соответствующее постановление опубликовано в среду на официальном сайте российского кабмина.

Правилами устанавливается порядок подключения теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что иметь право на обязательное обслуживание смогут любые заявители, заключившие договор с организацией теплоснабжения. При необоснованном отказе заявитель вправе обратиться в суд, говорится в документе.

Недискриминационный доступ к услугам предусматривает наличие равных условий предоставления услуг для потребителей независимо от того, к какой организационно-правовой форме относится организация теплоснабжения.