Район Росляково отметил 122 года со дня основания
На центральной площади возле Дворца культуры «Судоремонтник» была установлена сцена, на которой творческие коллективы города Мурманска показали яркие номера.
– От всей души поздравляю всех жителей жилого района со 122-й годовщиной образования Росляково, – поздравил собравшихся глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Время показало, что у Мурманска и Росляково – прекрасные перспективы. Вместе у нас богатые возможности для самореализации и воплощения самых смелых проектов и идей.
Городские власти уделяют пристальное внимание развитию района Росляково. Ремонтируются дороги, ведется большая работа с управляющими организациями, появляются новые спортивные объекты, обустраиваются современные зоны отдыха, проводятся развлекательные и спортивные мероприятия.
Народные гулянья в честь дня основания Росляково завершились праздничным фейерверком.