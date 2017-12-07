Районный коэффициент и процентная надбавка не могут включаться в состав МРОТ – Конституционный суд РФ

Конституционный суд РФ постановил начислять северные надбавки сверх величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Постановление КС РФ провозглашено на заседании в четверг. Согласно материалам пресс-службы суда, КС РФ постановил, что правовое регулирование в сфере оплаты труда должно основываться на принципах равенства и справедливости. Вознаграждение за труд не ниже установленного МРОТ гарантируется каждому, а его величина устанавливается одновременно на всей территории России.

КС РФ напомнил свою позицию, уже высказанную в прежних постановлениях, что в системе оплаты труда должна соблюдаться и норма, гарантирующая добросовестному работнику зарплату не ниже МРОТ, и другие нормы трудового законодательства, в частности правило об оплате труда в повышенном размере в северных районах.

КС РФ подчеркнул, что такая повышенная оплата должна производиться после определения размера зарплаты и выполнения требования об обеспечении МРОТ. Таким образом, районный коэффициент и процентная надбавка не могут включаться в состав МРОТ.

«В противном случае зарплата в местностях с особыми климатическими условиями могла бы не отличаться от оплаты труда в регионах с благоприятным климатом. Таким образом, гарантия повышенной оплаты труда в неблагоприятных условиях утрачивала бы реальное содержание, превращаясь в фикцию, а право граждан на компенсацию повышенных затрат оказалось бы нарушенным», - говорится в материалах.

КС РФ постановил, что оспоренные нормы не противоречат Конституции, поскольку не предполагают включение в состав МРОТ в субъекте коэффициентов и надбавок, начисляемых в связи с работой в особых климатических условиях. Дела заявителей подлежат пересмотру.