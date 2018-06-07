Раз в три года россияне смогут взять оплачиваемый день для похода по врачам. Если внесут изменения в Трудовой кодекс

Россияне смогут получить дополнительный выходной с сохранением заработной платы, рассказали в Совфеде. Предполагается, что свободный день работники потратят на прохождение диспансеризации.

Законопроект о внесение изменений в Трудовой кодекс, связанных с введением еще одного выходного дня, находится на рассмотрении в Госдуме. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор отметил, что право на отгул с сохранением заработной платы позволит россиянам пройти всесторонний медосмотр. Граждане смогут провериться на наличие онкологических заболеваний, сахарного диабета, ишемической болезни сердца. По задумке авторов законопроекта, выходной для похода по врачам можно будет получить не чаще, чем раз в три года.

На практике большинство россиян, которые не связаны с вредными и опасными производствами, игнорируют диспансеризацию, поскольку для посещения больницы им приходится отпрашиваться. В случае принятия инициативы они получат на это законное право.

Напомним, всеобщая диспансеризация была введена в России в 2013 году. На бесплатный осмотр имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.