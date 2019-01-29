Разбираемся с эпохой правления императора Николая Второго за круглым столом

30 января в Мурманской областной научной библиотеке состоится круглый стол «Российская империя в эпоху правления императора Николая Второго».

Круглый стол организован обществом русского исторического просвещения «Двуглавый орёл». В ходе научной встречи предстоит обсудить вопросы освоения Арктических территорий во время правления императора Николая II и основания города Романова-на-Мурмане - Мурманска.

В работе круглого стола планируется участие историков и писателей: генерал-лейтенанта, заместителя председателя общества Леонида Решетникова; председателя Ассоциации «Общество памяти Императорской гвардии» князя Александра Трубецкого; российского публициста и историка, биографа Николая II, члена Союза писателей России, Петра Мультатули; публициста, блогера, обозревателя телеканала «Царьград», автора и ведущего сайта «100 книг» Егора Холмогорова и других гостей.