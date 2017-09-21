Разбойник из Полярного получил 8 лет колонии строгого режима

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого Владимира Р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый, применяя насилие, в Полярном незаконно проник в квартиру потерпевшего, после чего удушая последнего, стал требовать передачи денежных средств. Находившаяся в квартире мать потерпевшего, испугавшись за жизнь своего сына, отдала нападавшему денежные средства в сумме 3,5 млн рублей.

С денежными средствами подсудимый скрылся, после чего совместно со своей сожительницей отправился в Мурманск, где похищенные деньги тратил на развлечения и продукты питания.

Несмотря на то, что злоумышленник находился в маске и не был опознан потерпевшим, через несколько часов после совершения преступления он был задержан сотрудниками полиции в областном центре.

В ходе предварительного следствия, а также в судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, оспаривая факт применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Вместе с тем, доказательства, представленные прокурором, позволили суду вынести обвинительный приговор.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.