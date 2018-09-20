Разговор о самом дорогом – о здоровье

Завтра, 21 сентября, с 12.00 в программе «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о самом для нас дорогом – о здоровье.

Осенняя пора - период самого пристального внимания к своему самочувствию. Стоит ли делать прививки, помогает ли чеснок от простуды и чем лучше лечиться в это время, расскажет Артём Юрьевич Ладыгин, заместитель главного врача по медицине поликлиники № 1 города Мурмаснка.

Присоединяйтесь к диалогу, звоните в студию с 12.00 до 13.00 по телефону 99-45-45. Telegram, Viber, WhatsApp 8(921)708-2006