Мурманская область. Арктика20.09.18 18:05
Разговор о самом дорогом – о здоровье
Завтра, 21 сентября, с 12.00 в программе «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о самом для нас дорогом – о здоровье.
Осенняя пора - период самого пристального внимания к своему самочувствию. Стоит ли делать прививки, помогает ли чеснок от простуды и чем лучше лечиться в это время, расскажет Артём Юрьевич Ладыгин, заместитель главного врача по медицине поликлиники № 1 города Мурмаснка.
Присоединяйтесь к диалогу, звоните в студию с 12.00 до 13.00 по телефону 99-45-45. Telegram, Viber, WhatsApp 8(921)708-2006
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Последние комментарии
Иван
20.09.18 13:59
Красные д****ы! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Комсомольское собрание состоится в музее
Николай Васильевич
20.09.18 13:56
Теперь понятно, почему пересчет пенсий перенесли с февраля на января - дали деньжат и тут же забрали. Это по-нашему!!!
ФунтиК
20.09.18 11:15
... и превращаемся все в кроликов, которых забьют на мясо!!!
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