Размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, включая инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации и других граждан.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать, как получать социальные услуги: в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

С 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.

Если же гражданин решил поменять форму получения НСУ в следующем году, то ему необходимо подать соответствующее заявление до 1 октября текущего года через клиентскую службу ПФР, МФЦ или в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте ПФР.