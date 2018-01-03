Размер материнского капитала в 2018 году не изменится, зато внесён ряд значимых дополнений в порядок его использования

Отделение Пенсионного фонда России сообщает, что в программу материнского капитала внесён ряд значимых дополнений.

Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Под низким доходом семьи понимается доход, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года.

Во-вторых, направить средства материнского капитала на дошкольное образование детей будет возможно до достижения ребенком, дающим право на сертификат, трехлетнего возраста.

Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Подать заявление на получение сертификата и распоряжение его средствами можно в территориальном органе ПФР, МФЦ, через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или портал госуслуг.

Размер материнского капитала в 2018 году не изменится и составит 453 тыс. руб.