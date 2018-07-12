Размер пособия по безработице может подрасти

Правительство планирует увеличить максимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы сейчас готовим законопроект, который будет пересматривать минимальный и максимальный размер пособия по безработице. Мы полагаем, что максимальный размер пособия должен равняться прожиточному минимуму трудоспособного гражданина. Сейчас думаем о том, какой период должно выплачиваться это пособие по безработице», - сообщила она.

По словам Голиковой, также планируется увеличить финансовое обеспечение активных программ занятости (программ переобучения и переподготовки), ориентировав их на помощь гражданам предпенсионного возраста.

«В последнее время с учётом того, что сам уровень безработицы невысокий, регионы и не реализовывали их в активном виде. Но мы собираемся их, дав дополнительные ресурс, нацелить на то, чтобы они предметно работали с этой категорией (граждан предпенсионного возраста. - Ред.), поскольку мы видим через систему органов службы занятости и Роструда те самые риски и нарушения, которые могут возникать», - пояснила Голикова.

Сегодня минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный - 4,9 тысячи рублей. Прожиточный минимум пенсионера в целом в России за I квартал 2018 года составил 8269 рублей, средний размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина - 10842 рубля.