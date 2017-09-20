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Мурманская область. Арктика20.09.17 17:42

Размер задолженности по заработной плате в регионе составил 298,8 млн рублей перед 3526 работниками 37 организаций

Сегодня заместитель губернатора Роман Дурягин провел очередное заседание Мурманской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В комиссию входят представители правительства Мурманской области, Мурманского областного совета профсоюзов и Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Темами заседания стали вопросы о состоянии и профилактике производственного травматизма в регионе и о ситуации с задолженностью по заработной плате в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность на территории области.

Количество несчастных случаев, связанных с производством из года в год снижается. Так, за последние четыре года этот показатель сократился более чем на четверть до 32.  При этом число смертельных случаев уменьшилось почти вдвое. Все подобные случаи находятся на особом контроле правительства Мурманской области, Комитет по труду и занятости населения Мурманской области постоянно ведет работу по мониторингу и профилактике производственного травматизма.

По состоянию на сегодняшний день размер задолженности по заработной плате в регионе составил 298,8 млн рублей перед 3526 работниками 37 организаций. Более 92% задолженности по заработной плате фиксируется в организациях, в отношении которых введены процедуры, предусмотренные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Данные мониторинга задолженности еженедельно направляются в Минтруд РФ. По данной проблеме регулярно проводятся заседания рабочих групп, в состав которой входят и социальные партнеры, на них приглашаются руководители организаций, допустивших образование долгов по зарплате, с ними прорабатываются планы по стабилизации ситуации.

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