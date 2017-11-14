Разноцветные капсулы помогут юным северянам во время полярной ночи

Совсем скоро на широте Мурманска наступит полярная ночь. Чтобы помочь маленьким северянам легче пережить это время, дошкольные учреждения города присоединились к оздоровительной программе. Она включает целый комплекс мер, среди которых витаминизация.

В период подготовки организма к полярной ночи мурманские дошколята бесплатно получают полезную добавку – рыбий жир в капсулах. Воспитанники детского сада № 110 (ул. Пономарева, 5а) не исключение. Витамины являются хорошим дополнением к сбалансированному рациону питания: в меню учреждения включены свежие овощи, рыба, мясо.

– Сегодня рыбий жир не только полезная, но и вкусная добавка, которая представляет собой маленькие разноцветные капсулы. Дети принимают её с большим удовольствием, – отметила заведующая детским садом № 110 Ольга Олькина.

– Проект, направленный на оздоровление маленьких мурманчан, запущен в 2011 году и уже себя оправдал. За это время число участников выросло до 8 тысяч дошколят, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина.

Пищевую добавку дают 3 раза в день: за завтраком, обедом и ужином –детям, не имеющим противопоказаний для этого, с согласия родителей и под строгим контролем медицинских и педагогических работников.