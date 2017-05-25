Разнородные силы Северного флота начали учения в Баренцевом море

Всего в учении разнородных сил Северного флота задействованы 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО.

В ходе эпизода по организации ПВО сил флота в море экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Брест», малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет» выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые установит фронтовой бомбардировщик Су-24. Затем будет продемонстрирован эпизод спасения корабля, условно терпящего бедствие, силами спасательного буксира СБ-406 и водолазного судна ВМ-596 во взаимодействии с поисково-спасательным корабельным вертолётом Ка-27.

Как сообщает пресс-служба СФ, во время учений тральщики «Полярный» и «Коломна» обеспечат выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого десантного корабля «Александр Отраковский».

На втором этапе маневров противолодочные корабли «Юнга» и «Брест», самолёт Ил-38 и вертолёт Ка-27ПЛ уничтожат подлодку условного противника. Также экипажи «Маршала Устинов», «Юнги» и «Бреста», малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет» проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые установит фронтовой бомбардировщик Су-24. На четвертом этапе учений спасательный отряд флота поможет условно терпящим бедствие в море морякам.

Также в учениях принимают участие слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Им будут показаны организация управления силами в море, а также основные элементы противоминного обеспечения, противолодочной и противовоздушной обороны, применяемые при развертывании ударных сил в море.