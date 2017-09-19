Разнородные силы СФ в ходе учения успешно поразили крылатыми ракетами цели в Баренцевом море

Сегодня в рамках проведения зачётного учения разнородных сил Северного флота в акватории Баренцева моря были успешно выполнены пять стрельб крылатыми ракетами по морским целям с применением комплексов ракетного вооружения надводных кораблей, подводных лодок, а также береговых соединений.

По замыслу учения, разнородным ударным силам флота необходимо было поразить несколько корабельных группировок условного противника, находящихся в разных районах.

Первым ракетный удар по мишенной позиции, находящейся на удалении около 400 километров, нанес расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион» со стартовой позиции, расположенной на мысе Териберский.

Затем массированный ракетный удар по корабельной группировке условного противника, обозначенной еще одной сложной мишенной позицией, нанес экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» совместно с экипажами двух атомных подводных ракетных крейсеров «Воронеж» и «Орёл». Стрельба выполнялась противокорабельными крылатыми ракетами «Гранит» из разных районов Баренцева моря по единой цели, находящейся от стреляющих боевых кораблей на удалении от 200 до 300 километров. Ракетные подводные крейсеры выполнили стрельбу из подводного положения.

На завершающем этапе ракетных стрельб по сложной мишенной позиции, обозначающей десантный отряд условного противника, ракетный удар нанес эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» из назначенного района Баренцева моря противокорабельной крылатой ракетой «Москит».

По предварительным итогам учения, все мишени, по которым выполнялись ракетные стрельбы, были успешно поражены.

На предыдущих этапах зачётного учения разнородных сил Северного флота экипажи надводных кораблей и подводных лодок провели подготовительную тренировку боевой ракетной стрельбы и отработали тактические действия по поражению корабельных группировок условного противника. В ходе проведения эпизодов зачётного учения разнородных сил Северного флота особое внимание было уделено качеству взаимодействия между основной корабельной ударной группой Северного флота, авиацией и подводными лодками при обнаружении надводных целей и применении по ним ракетного оружия.

Все боевые упражнения проводились при тщательном контроле соблюдения необходимых мер безопасности. Район проведения ракетных стрельб в Баренцевом море был заранее закрыт для гражданского судоходства.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, зачётное учение разнородных сил Северного флота проходит под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова, оно началось в четверг, 14 сентября. В учении принимают участие более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения задействовано более 5 тыс. человек военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения.